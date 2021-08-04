"الزراعة": اعتماد 41 مليون جنيه لتمويل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل وإقراض 41 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري؛ لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 5 محافظات (سوهاج- الغربية- الشرقية- البحيرة- دمياط).

ووافق القصير، حسب بيان اليوم الأربعاء، على إنشاء عشرة مراكز جديدة لتجميع الألبان، تابعة للوزارة في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان، والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان.

ولفت وزير الزراعة إلى أنها ستكون طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج يحتذى بها للقطاع الخاص، وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل.

وصرح مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًّا على أرض الواقع، وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف الصياد أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج؛ مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خصوصًا أن مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان.

وأكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

‏وقال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه بذلك التمويل يصبح جملة ما تمت الموافقة على تمويله 305 ملايين جنيه يستفيد منها 127 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

ويؤكد الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق تطوير مراكز تجميع الألبان، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى؛ لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان، فهي صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

‏ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية, ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على رقمَي الواتس آب: (01558626681- 01558626682).