محافظ الجيزة: دعم الوحدات المحلية والقرى باحتياجاتهم من عمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن للإطلاع على المجهودات التي تنفذ لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ووضع آليات تطوير تلك الخدمات بما يحقق المستوى المأمول.

واستمع المحافظ من رؤساء المراكز والمدن عن الإمكانيات البشرية والمعدات المتواجدة لديهم والاحتياجات العاجلة لتطوير الأداء، مؤكداً على تدعيم كافة الإحتياجات من العمالة والمعدات لتحقيق مستوى لائق في ملف النظافة.

ووجه بصيانة جميع المعدات المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وإدخال كل القرى في منظومة النظافة والجمع السكني وعدم الاكتفاء بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمركز.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بدعم جهود جمعيات المجتمع المدني والشباب الراغبين في المشاركة في تطوير وتجميل مداخل القري ورفع المخلفات لتتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمعية.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الإجتماع على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال رفع المخلفات سواء من خلال الوحدات المحلية أو من خلال شركات وجمعيات الجمع السكني للمخلفات مع التركيز على رفع المخلفات المتراكمه على مدار فترات زمنية.

ووجه مدير مديرية الري بالتنسيق مع المراكز ووضع خطه لرفع أي مخلفات يتم إلقاءها بالترع والمصارف أولا بأول مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة عدم إلقاء المخلفات بهما لما لها من أهمية بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لنقل أعمدة الإنارة من مسارات أعمال تبطين الترع.

ووجه بإعادة توزيع العمالة التابعة لمديرية الطرق والخاصه بالتجريد والصيانات البسيطة للطرق للإستفادة منها ودعم المراكز والمدن بهم.

وشدد المحافظ، على أنه من غير المسموح بعد رصف أي شارع بأن يتم حفره أو تكسيره مع ضرورة الإهتمام بتجريد ونظافة تلك الشوارع بدون استخدام للمعدات الثقيلة لعدم التأثير على طبقة الرصف وأرصفه المشاة بها.

ووجه مديرية الطرق بعدم إسناد أي أعمال للشركات والمقاولين التي لم تثبت جديتها في تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه خلال العام المالي الماضي، مشدداُ على إزالة أي تعديات علي الطريق العام قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير للطريق للإستفادة منها في توسعه الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للطريق.

شهد الاجتماع حضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن.