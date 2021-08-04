بعد توافد مواطنين.. الصحة: مراكز المسافرين لطباعة شهادات اللقاح فقط حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن المراكز التي خصصتها وزارة الصحة للقاحات المسافرين، تعمل حتى الآن على استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على اللقاح بالفعل، وليس لإعطاء اللقاحات.

يأتي ذلك بعدما توافد عدد من المواطنين على تلك المراكز، رغبة في الحصول على اللقاحات والسفر خارج مصر.

كانت وزارة الصحة أعلنت بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، منذ السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين.

وهذه الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.