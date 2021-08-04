أبرزها 45 طن مواد غذائية.. شرطة التموين تضبط 1301 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات، عن ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة، خلال 24ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص"، بمحافظة البحيرة، بحوزته (30,07 طن "ملح طعام – فلرمالين خام") معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لاستخدامها في تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة المنوفية، بحوزته (15 طن "أرز أبيض") معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويشكل خطر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.