لا شبهة جنائية.. التصريح بدفن جثة عثر عليها بالطريق الأبيض في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ملقاه بمنطقة الطريق الأبيض بمدخل قرية المعتمدية بدائرة المركز، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة الطريق الأبيض بمدخل قرية المعتمدية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة شاب ملقي لا يحمل ثمة أوراق تدل على هويته، وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.