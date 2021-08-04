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الداخلية: ضبط 25 سلاحًا ناريًا و111 قضية مخدرات وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 25 قطعة سلاح ناري، و111 قضية مخدرات وتنفيذ 50513 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 24 متهما، وتنفيذ 50513 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، ارتكبا 5 حوادث متنوعة.

وضبط 111 قضية مخدرات بإجمالي 116 متهما، وضبط 15 متهمًا هاربًا، وضبط 10 متهمين في أعمال بلطجة، وضبط 267 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26606 مخالفات مرورية متنوعة، وتم فحص 37 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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