ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعياً بأنه موظف بالحي التابع لمحل سكنهما وتحصله من كلٍ منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما، إلا أنهما إرتابا في أمره فقاما بالإبلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، أن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص - مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الأوراق التي تدل على ممارسة نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.