شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض جهود مبادرة حياة كريمة للتطوير الريف مع سفيرة فلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لورا كانسيكاس، سفير فنلندا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عملها بالقاهرة، والتى أعربت عن سعادتها بالفترة التي قضتها في جمهورية مصر العربية، حيث تعرفت فيها على ثراء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أثنت على روح التعاون بين المجتمع المصري والمجتمعات الخارجية.

وشهد اللقاء استعراض أهم البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، ومن أهمها صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، الذى يتفق مع الدور الهام، الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتغلب على مشكلات القوانين السابقة.

كما استعرضت وزيرة التضامن، أوجه التعاون المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في العديد من البرامج والمبادرات، وتأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص للشباب والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى.

وناقش الجانبان أيضا تجربة المدارس المجتمعية التي أثبتت نجاحها والتي وصلت إلى اكثر من خمسة آلاف مدرسة تضم 34 الف طالب وطالبة وتمثل اسهاماً في تنفيذ خطة الدولة في تطبيق سياسات التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية.

