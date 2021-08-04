شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: اليوم آخر موعد لتلقي ملفات المتقدمين لوظائف الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن اليوم الأربعاء آخر موعد لتلقي ملفات المتقدمين لوظائف الهيئة، موكدا أن ملفات المتقدمين يجب أن تحتوى على صور المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف وليس الأصل و الاطلاع على الاصل مع المتقدم.

وأوضح الوكيل لـ ”الخليج 365” ، أنه فور الانتهاء من تلقى ملفات المتقدمين سيتم البدء على الفور فى فرز الملفات، واختيار من استوفوا الشروط، تمهيدا لبدء عمل الاختبارات اللازمة لمن وقع الاختيار عليهم، واختيار الأفضل والأكفأ.

وأوضح الوكيل، أن المستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين للوظائف هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد مميكنة وصورة المؤهل الدراسي، وصورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور، وصورة شهادة الموقف من الخدمة العامة للإناث إن وجدت وبيان حالة وظيفية من جهة العمل.