شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تطعيم 6 ملايين مواطن بلقاحات كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان تطعيم 6 ملايين مواطن حتي الآن بلقاحات كورونا في أكثر من 400 مركز للقاحات بالجمهورية وتسجيل ما يقرب من 11 مليون مواطن علي موقع حجز اللقاح.

وقال وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 284415 من ضمنهم 232060 حالة تم شفاؤها، و 16540 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.