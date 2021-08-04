شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: جاهزون للتنسيق بـ 13 معملا و300 جهاز حاسب آلى بخمس كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة عين شمس توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق، حيث خصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المبني الرئيسي بالادارة العامة لرعاية الشباب ومكاتبه الملحقة داخل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق، بما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية، وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.



واستعد قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022م، من خلال عدد 13 معمل مجهزين بعدد 300 جهاز كمبيوتر في خمس كليات هم :

(الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة



وتتخذ معامل التنسيق الإلكتروني كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين وذلك حرصا على مصلحة الطلاب، حيث يتوافر عدد 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطلاب ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات، علي الا تزيد نسبة الاشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة القاعة.



ويتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبرة في اعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها ، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والارشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلابإ مع اتاحة ارقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق الالكتروني للرد على اي استفسارات



كما اتخذت الجامعة كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية) وكذا كلية التمريض ومعهدي التمريض (الدمرداش – التخصصي)، وفقا لقواعد وشروط المجلس الأعلى للجامعات والمقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الالكترونى والتابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى

:www.tansik.egypt.gov.eg

عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب ، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها ، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.



وسيتم التسجيل الالكتروني وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي من السبت 7 أغسطس وحتي الخميس 19 أغسطس المقبل.

وأكدت الجامعة: نحرص كل الحرص على التيسير على الطلاب وإجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق والذى يعد اجتياز عدد من الاختبارات لقياس قدرات الطالب كشرط أساسياً للالتحاق بكلية التربية النوعية (شعبة تربية فنية – شعبة تربية موسيقية) وكلية التمريض ومعهدي التمريض للعام الجامعى 2021/2022م.



وأكدت الجامعة التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال أداء اختبارات القدرات وكذا فترة التنسيق القادمة، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى، وكذلك تقليل الكثافة وارتداء الكمامات للطلاب، وتعقيم قاعات الاختبارات بما يضمن تطبيق كافة إجراءات الوقاية لمنع عدوى فيروس كورونا.