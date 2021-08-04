شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القوى العاملة.. تعرف على كيفية التقدم لـ1326 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، وتضمنت 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات، من بينهم 538 فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير كيفية تقديم طلبات للإلتحاق بأحد الوظائف المُعلنة:

1- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة https://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html.

2- للاطلاع على تفاصيل فرص العمل المُعلن عنها اختر "فرص العمل المطلوبة داخل البلاد (عدد"1326" فرصة عمل ) والواردة للوزارة".

3- للتسجيل فى الوظائف اختر: لطالبى العمل التقدم لشغلها خلال شهر اغسطس 2021 للتقديم على هذه الوظائف".

4- قم بملئ البيانات التى سيطلب موقع وزارة القوى العاملة منك تسجيلها، منها: الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومى والمؤهل الدراسي والعنوان والهاتف، الحالة الاجتماعية ، والخبرات والمهارات لشغل الوظائف.