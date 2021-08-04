شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة وغدا ذروة الارتفاع.. والعظمى تصل 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء، بحيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 41 درجة ويكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم غد الخميس، كما تزداد نسب الرطوبة ليلا مما يؤدي بإحساس اعلي في درجة الحرارة.

كما يتقدم الفاصل المدارى شمالا ليزيد من فرص سقوط الأمطار علي مدينتي حلايب وشلاتين وجنوب البلاد خاصة في الأوقات المسائية.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.