شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 98 فرصة عمل فى 26 مهنة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم ، قبول طلبات 98 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 26 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقالت وزارة القوى العاملة، فى بيان، إن المديرية وفرت فرص العمل في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 15 طباخ براتب يبدأ من 1200 جنيه ، و 6 فنى تبريد وتكييف ، و 6 مشرف غرف ، و 22 عامل تجهيز وتحضير، و 2 مضيف مطعم ، و 2 عمال نظافة ، و 2 عمال كافتيريا ، و عامل شاطئ ، ومراقب كاميرات ، و 2 مشرف استقبال ، و 9 مراقب أمن ، و 2 إشراف داخلي ، وفني معدات ، وموظف استلام.

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا 3 صراف مطعم ، ومتلقي طلبات ، و 3 رئيس صف مطاعم ، ورئيس صف بارات ، ومشرف وردية ، وحامل حقائب ، و 2 مكوجي ، و3 عمال مناطق عامة ، ومساعد طباخ ، و 2 مشرف حجوزات ، و 6 جنايني ، و 2 عامل مغسلة ، مشيرا إلي أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.