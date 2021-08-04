شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع عواصم المحافظات بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مركز خدمات المستثمرين بمدينة الإسماعيلية، حيث تفقد عدداً من أقسام المركز، وتعرف على الخدمات التي يقدمها، كما التقى بعدد من المستثمرين المتعاملين مع المركز وأدار حوارات معهم للتعرف على مستوى الخدمة، وملاحظاتهم، حيث أكدوا جميعاً أن المركز يوفر لهم خدمة متميزة.

وأشاد رئيس الوزراء بحرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق الانتشار لمراكز خدمة المستثمرين في مختلف المحافظات، ومستوى الخدمات التي يقدم لهم ويحوز الرضاء العام للمتعاملين مع هذه المكاتب، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساهم في التيسير عليهم ودعم جهود دفع الاستثمار في كافة المناطق، بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة في هذا الصدد.

واستمع مدبولي الى شرح من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أوضح أن إجمالي عدد الشركات بالمركز 5685 شركة، ويقام على مساحة 1000 م2، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل خدمة للمستثمرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المركز يقدم العديد من الخدمات التي تتضمن إصدار قرارات التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 التي ترغب في العمل بنظام الاستثمار الداخلي، وكذا قرارات تعديل عقود التأسيس والنظم الأساسية لها، وأيضاً اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لها، كما يضطلع المركز بمهام إصدار شهادات التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وأيضاً اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لها.

وأضاف عبد الوهاب أن مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية يتولى كذلك إصدار التوصيات الخاصة بالموافقة على طلبات المنشآت بتعديل بياناتها، فضلاً عن تشكيل لجان لتحديد بدء النشاط والإنتاج، وكذا لجان تحديد الموقف التنفيذي للشركات والمنشآت، بالإضافة إلى تشكيل لجان معاينة للشركات والمنشآت الواقعة في النطاق الإقليمي للفرع لتحديد الموقف التنفيذي الخاص بها، وكذلك إجراء المعاينات الميدانية وإعداد التقارير الخاصة بها بناء على القرارات الصادرة بذلك من رئاسة الهيئة، وأيضاً اعتماد فواتير الاستيراد، وإصدار التوصيات بشأن تراخيص عمل الأجانب والاستقدام والاقامات المؤقتة للمستثمرين.

ولفت عبد الوهاب إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية يضم عدداً من الجهات الملحقة لتلبية احتياجات المستثمرين، وهي: السجل التجاري، وتوثيق الاستثمار، وضرائب الاستثمار، والقيمة المضافة، ومكتب الضرائب العقارية، والتنمية الصناعية، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومكتب تراخيص عمل الأجانب، ومكتب البريد المصري، وشركة القناة لتوزيع كهرباء القناة.

كما مر رئيس الوزراء فى طريقه أثناء الجولة على الموقع المخصص لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة الاسماعيلية، حيث أكد أن هذا المشروع القومى سيتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتا إلى أن المشروع يسهم في تحقيق نقلة نوعية بالتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى ان الأرض المخصصة لهذا المشروع بالإسماعيلية يبلغ مساحتها 80 فداناً، سيتم خلالها تنفيذ جزء اسكان اجتماعي وآخر للاسكان المتوسط، ومنطقة تجارية، وتقع على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي في مدخل مدينة الاسماعيلية، وتم استلام الموقع، وستبدأ الجسات غداً، ومتوقع الانتهاء خلال عام ونصف العام.