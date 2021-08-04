شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صوامع القمح بأبو صوير قبل زيارة رئيس الوزراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل مشروع مجمع صوامع الغلال بأبو صوير فى الإسماعيلية، فى إطار جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

ويقدم ”الخليج 365”، 10 معلومات عن صومع القمح بأبو صوير، والتي تبلغ تكلفتها 150 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 12 شهر.

-يقع مشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير والذى أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن وتم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

-كان قد تفقد في ديسمبر الماضى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجمع صوامع الغلال بأبو صوير فى الإسماعيلية، بعد الانتهاء من 97% من إنشاء المشروع، ضمن عدد من المشروعات القومية بمحافظات القناة، وثم تم استكمال المشروع وتم افتتاحه لاستقبال القمح من المزارعين هذا الموسم.

-قال وزير التموين نطلع لزيادة صوامع المشروع إلى 9 صوامع بدلاً من 6، مشيرًا إلى أنه بدون رؤية حقيقية لن يتغير الواقع وما يتم حاليًا من مشروعات قومية توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا وذلك لتنمية وتعظيم موارد الدولة.

- أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إأن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

-تتمتع الصوامع الحقلية بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ (SCADA)، (PLC) ، مع إمكانية التشغيل اليدوي.

- الهدف من إنشاء مجمع صوامع الغلال الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح.

وزير التموين أكد أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن، مؤكدًا أن الصوامع ساهمت في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، مشيرًا إلى أن كل هذه الإنجازات جاءت بتوجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، والمنفذة للمشروع، إنه من المستهدف مستقبلًا ضم مساحة آخرى ملاصقة للموقع بهدف إقامة 9 خلايا تخزينية بدلًا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الإجمالية إلى نحو 45 ألف طن من الأقماح.

- ويضم مشروع صوامع أبو صوير برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم.

- كما يدخل ضمن مكونات المشروع برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم.

صوامع القمح بأبو صوير

صوامع الغلال فى أبو صوير

مجمع صوامع القمح بأبو صوير