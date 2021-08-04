شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق2021.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات وشروط تنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بيانا يتضمن إرشادات لطلاب الثانوية العامة كدليل لأداء اختبارات القدرات، وتضمن كل ما يريد الطالب معرفته عن أداء اختبارات القدرات بداية من الإرشادات العامة حتى شكل الاختبار فى كل تخصص وكلية والأدوات التى يجب على الطالب إحضارها خلال اختبارات القدرات، وشروط النجاح وكيفية توزيع الدرجات على الاختبار والملابس التى يجب على الطالب إحضارها فى اختبارات كليات التربية .

وتضم قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك .



1- كليات الإعلام



2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)



3- كليات الفنون التطبيقية



4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان



5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان



6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا



7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس



8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر



9- كليات التربية الرياضية



10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس



11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية)



12- كليات السياحة والفنادق.



13- كليات التمريض.