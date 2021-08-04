شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة اختبار القدرات بجامعة الأزهر وشروط التقدم والان مع تفاصيل الخبر
الكليات التي تخضع لاختبار القدرات
كلية التربية بنين وبنات.
كلية التربية الرياضية للبنين والبنات.
كلية التمريض للطالبات بالقاهرة.
المعاهد الفنية للتمريض بالقاهرة ودمياط وأسيوط.
كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.
كليات الدراسات الإنسانية للبنات.
كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.
كلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا.
كلية اللغات والترجمة.
شروط التسجيل لإجراء اختبارات القدرات
أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021.
بطاقة الرقم القومي لكل طالب.
رقم الجلوس الخاص بكل طالب.
سداد مصروفات أداء الاختبار من خلال ماكينات فوري.
الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكليات
الرقم القومى للطالب وصورة منه.
رقم جلوس الطالب في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021 وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
عدد ثلاث صور شخصية.