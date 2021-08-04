شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة اختبار القدرات بجامعة الأزهر وشروط التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر للمرة الأولى التسجيل إلكترونياً لبدء اختبارات القدرات وتحديد يوم السبت 7 أغسطس موعداً لذلك.

كلية التربية بنين وبنات.

كلية التربية الرياضية للبنين والبنات.

كلية التمريض للطالبات بالقاهرة.

المعاهد الفنية للتمريض بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

كليات الدراسات الإنسانية للبنات.

كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

كلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا.

كلية اللغات والترجمة.

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021.

بطاقة الرقم القومي لكل طالب.

رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

سداد مصروفات أداء الاختبار من خلال ماكينات فوري.

الرقم القومى للطالب وصورة منه.

رقم جلوس الطالب في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021 وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

عدد ثلاث صور شخصية.