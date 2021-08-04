شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن مشاركة 400 محل فى تخفيضات الأوكازيون الصيفى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عدد المحال التي شاركت ‏في الاوكازيون الصيفى 2021وبلغت 400 محال في اليوم الثاني، كما تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والوزارة ‏لمتابعة السلع المعروضة في الاوكازيون والتأكد من جودتها واعلان ‏الاسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الاوكازيون .‏

ويتعاون قطاع التجارة الداخلية يومياً مع المديريات لتسيير حملات على ‏المحال المشاركة، وتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال ‏على أذون المشاركة في الاوكازيون، تنفذ على الأرض بكل مديرية ويتم ‏متابعة ذلك يومياً.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة ‏إنه يوجد إقبال ملحوظ على المحال التجارية المشاركة وأن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الأوكازيون تبدأ من ‏‏10% وتصل إلى الـ 50% ببعض المحال التجارية وأن ‏المواطنون قد أثنوا على بدء الأوكازيون.

