شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن مشاركة 400 محل فى تخفيضات الأوكازيون الصيفى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عدد المحال التي شاركت في الاوكازيون الصيفى 2021وبلغت 400 محال في اليوم الثاني، كما تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والوزارة لمتابعة السلع المعروضة في الاوكازيون والتأكد من جودتها واعلان الاسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الاوكازيون .
ويتعاون قطاع التجارة الداخلية يومياً مع المديريات لتسيير حملات على المحال المشاركة، وتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال على أذون المشاركة في الاوكازيون، تنفذ على الأرض بكل مديرية ويتم متابعة ذلك يومياً.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة إنه يوجد إقبال ملحوظ على المحال التجارية المشاركة وأن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الأوكازيون تبدأ من 10% وتصل إلى الـ 50% ببعض المحال التجارية وأن المواطنون قد أثنوا على بدء الأوكازيون.