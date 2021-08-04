شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستهل زيارته للإسماعيلية بتفقد مشروع إنشاء صومعة أبو صوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيارته لمحافظة الإسماعيلية بتفقد مشروع إنشاء صومعة أبو صوير بالإسماعيلية، فى إطار جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وتبلغ تكلفة مشروع صومعة أبو صوير 150 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 12 شهر .

ومن المقرر أن يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأربعاء، رفع العلم على أحدث قاطرتين بالأسطول البحرى بقناة السويس وتدشين إحدي الكراكات الجديدة.