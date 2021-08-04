شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق العلمين الصحراوى بعد زوال الشبورة واتضاح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن الساعدى مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، فتح طريق العلمين الصحراوى، عقب انقشاع الشبورة المائية لتعذر الرؤية أمام قائدى السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات .

وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.