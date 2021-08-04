شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القوى العاملة.. 1326 فرصة عمل بـ9 محافظات برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، وتضمنت 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات، من بينهم 538 فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها.

وتتوزع تلك الوظائف في 9 محافظات هى : دمياط ، والبحيرة ، والقليوبية ، والمنوفية ، والغربية ، والمنيا ، وأسيوط ، والأقصر ، وأسوان .

(1) فرص العمل المتوفرة بالقليوبية:

50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج ، و10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه ، و10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه ، و10 سائق مبيعات ، و 2 محاسب مخازن ، و 10 فنى ، و 6 أخصائي قروض ، ومشرف قروض ، ومدير فرع جمعية أهلية ، و15 عامل عادي براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه ، و3 عمال إنتاج ، و 2 عتال ، و3 عامل نظافة .

(2) فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية:

8 مهندسين كهرباء وميكانيكا ، و3 أخصائي سلامة وصحة مهنية ، و7 أمن صناعي ودفاع مدني ، و25 فرد أمن وحراسة ، و3 عمال ماكينة ، و 9 عمال عاديين ، و 13 عامل أوفر ، و10 عمال سنجر ، و10 عامل اورليه ، و 3 مشرف إنتاج .

(3) فرص العمل في البحيرة:

2 محاسب تكاليف ، و3 سائق رخصة أولي ، و20 عامل سنجر ، و 28 عامل أوفر ، و 31 عامل اورليه براتب 2000 جنيه .

(3) فرص عمل بالغربية ودمياط:

7 فنى لحام ، و 14 عمال انتاج ، و 10 عمال خياطة ، و 10 مساعدة خياطة ، و 10 عاملة فحص ، و 5 عمال تعبئة ، و 5 عمال مكواة .

(4) فرص عمل متوفرة بالمنيا:

5 مهندسين زراعيين ، و 5 طباخين ، و 20 عامل عادي ، و 6 عضو هيئة معلمين ، و 2 طبيب أسنان ، و2 أخصائي إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه ، و 5 مدرسين ، و 3 مشرف باص ، و 4 خدمات معاونة .

(5) فرص عمل متوفرة بأسيوط:

100 عامل إنتاج براتب يصل لـ 3000 جنيه ، و 3 موظفي مبيعات ، و 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية ، ومهندس ، وعامل ، و 7 أخصائي تمويل ، ومدير مشروع ، وأخصائي قروض .

(6) فرص عمل متوفرة بأسوان والأقصر :

2 مندوب تسويق ، و2 أخصائي تمويل ، و 2 مهندس ميكانيكا.

وتأتى تلك الوظائف تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، من خلال عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.