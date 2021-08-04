شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حدائق الحيوان لليوم السابع: تطوير منطقة سبع البحر لاستقدام حيوانات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هناك خطة مستمرة لتطوير حدائق الحيوان، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قائلا: "مستمرون فى التطوير بشكل دائم لخدمة الجمهور وتقديم كل ما هو جديد يجذب الزوار لحديقة الحيوان".

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن التطوير مستمر بشكل دائم على محورين، المحور الأول يتمثل فى خدمات الجمهور والذى تضمن مدينة ملاهى وسيارات كهربائية وسينما 7D، وحديثا مشروع البدلات النهرية كنوع من الأنشطة الترفيهية قائم على استغلال المسطحات المائية.

وأضاف اللواء محمد رجائى أن خطة التطوير تتضمن أيضا تطوير منطقة سبع البحر وتطوير البحيرة الخاصة به تمهيدا لاستقدام حيوانات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء المحور الثانى من محاور تطوير حدائق الحيوان.

وأكد رجائى أن المحور الثانى للتطوير يتمثل فى استقدام حيوانات جديدة والاهتمام بالحياة البرية داخل الحديقة، قائلا: "نحن مهتمون جدا بالحيوانات ونحن فى موسم ولادات والجمهور سيرى فى الفترة المقبلة ولادت كثيرة من بينها الغزال المصرى والحيوانات الأفريقية وحيوان أبو عق".