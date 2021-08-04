شكرا لقرائتكم خبر عن تصل حد السيول.. خرائط الأمطار وأماكن وفرص سقوطها حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لفرص أمطار خلال الأيام المقبلة ، بداية من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار خلال الأيام المقبلة وفرص سقوطها، كما يلى:



- الأربعاء 4 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة 50% تقريبا



- الخميس 5 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 60% تقريبا



- الجمعة 6 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا



- السبت 7 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا.