شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، فى إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية

واستعرض عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي 2021/ 2022 ، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشار عبد العاطى إلى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، مشيراً لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.