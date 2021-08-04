شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن حصر الأصول العقارية والميكنة الزراعية بالشرقية لرفع كفاءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن حصر ورفع كفاءة الأصول بالوزارة، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بعض الأصول التابعة للوزارة في محافظة الشرقية، بحضور نواب البرلمان عن دائرة الحسنية، النائب السيد رحمي، والنائب خالد عبد المولى، عضوا لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والذين أشادا بسياسة واستراتيجية وزارة الزراعة في تلك المرحلة والدعم الواضح للآلات والمعدات الزراعية بمحطة الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي.

أوضحت وزارة الزراعة، أنه توجد محطة للزراعة الآلية على مساحه فدان ونصف بها 22 معدة والة زراعية تعمل جميعها بحالة جيدة بالإضافة لـ 7 معدات بمحطة التحسين.

وقال صالح، إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات المستمرة لوزير الزراعة برفع كفاءه الأصول وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب ودعم المزارعين بالآلات والميكنه الزراعيه بأسعار رمزية، والتأكد من جاهزية جميع الآلات والميكنة الزراعية للعمل وتقديم خدمة حقيقية للمزارعين.