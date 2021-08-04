شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن نتيجة تصفيات القطاعات ببطولة كرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة اليد (قطاعات ) مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لجميع المشاركين فى البطولة من طلاب وهيئة اشراف.

وجاءت نتيجة التصفيات كالتالى:-

أولاً:- قطاع الأسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق ( الإسكندرية – الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – جنوب سيناء) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة لمديرية التربية والتعليم بطوسن بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى ( البحيرة والغربية) .

ثانياً:- قطاع بورسعيد وكانت المنافسة بين مناطق( بور سعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية) وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى (الدقهلية والإسماعيلية) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة ببورسعيد وبحضور الشيخ وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية.

ثالثاً:- قطاع بني سويف وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – الفيوم – المنيا – الوادى الجديد – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتي( القاهرة والفيوم).

رابعاً:- قطاع الأقصر وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – قنا – البحر الأحمر – أسيوط ) وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة وذلك بحضور السيد دكتور خليفة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاقصر والأستاذه جمالات كامل الوكيل الشرعي وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى (أسيوط وأسوان).

على أن تكون التصفية على مستوى الجمهورية لتحديد المراكز الأربعه الأولى لبطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية بنين خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجارى بمدينة الإسكندرية.