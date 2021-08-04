شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات وتعديات خلال حملات على المقاهى والمطاعم ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات لرفع تعديات المقاهي والكافيتريات بالطريق العام في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث قام حي بولاق الدكرور بشن حملات مساء أمس وصباح اليوم بالقطاع الشمالي بالحي بشوارع المصرف وناهيا ساهمت في تحقيق الإنضباط بالشارع ورفع حوالي 50 حالة إشغالات متنوعة.



كما تم شن حملة إشغالات بالقطاع الجنوبى على شارع فيصل والعشرين والملكة بالحي، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق .



كما تابع حي جنوب الجيزة بمتابعة سوق الثلاثاء بالمنيب، ومنع تواجد الباعة الجائلين من الانتشار بالشوارع والتزامهم بقطعة الأرض المخصصة لهم من قبل الحى، وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.



ونفذ حي الطالبية حملة رفع إشغالات بالقطاع الشمالي بشارع العروبة وعز الدين عمر والعريش ومحمد أنور السادات وشارع العمدة بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.











