شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية وتستمر لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان مع بداية شهر أغسطس 2021 وتستمر لمدة شهرين حيث أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا.

وتتم عملية التحويل الإلكترونى من خلال دخول الطالب على الرابط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة :

http:/app2.helwan.edu.eg/transfer

ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به،

ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة.

وبعد استيفاء البيانات يجب على الطالب متابعة صفحته بشكل يومي للتأكد من قبول المستندات وعدم الاحتياج لأي مستندات أخرى، وفي حالة رغبة الطالب في مزيد من الاستفسارات عليه الضغط على شكاوى الطلبة، وسيظهر له الرد على نفس الصفحة في أقرب وقت ممكن.