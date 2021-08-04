شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تتابع الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه جاري التنسيق والانتهاء من الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، ووضع جدول الفعاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث من المقرر أن تعقد النسخة الثانية في 15 من شهر أغسطس الجاري.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن النسخة الثانية من المؤتمر ستشهد حضورًا لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة؛ للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج، ضمن خطة إدماج المصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمشاركة في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم حرص الوزارة على الخروج بتوصيات قابلة للمتابعة والتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك نتائج كثيرة خرجت عن المؤتمر الأول والذي عُقد تحت شعار: «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»؛ ففي نتائج في محور البنك المركزي والبنوك الوطنية، تمّت الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية، باعتبارها الجالية الأكبر من المصريين بالخارج، بجانب تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج وتصدر تحويلات المصريين قائمة مصادر العملة الصعبة، وكذلك توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.

وفي محور التربية والتعليم والتعليم العالي، تم إدراج منهج توعوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بالمدارس وعبر تطبيق "اتكلم عربي"، بجانب ربط المصريين بالخارج بمرصد الأزهر للتطرف لمواجهة الأفكار المغلوطة، وكذلك إطلاق موقع مؤسسة مصر تستطيع لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن صفحات الوزارة تنشر حلقات توعية المصريين بالخارج بالتسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الخاصة بالجوازات والهجرة والجنسية على صفحات الوزارة، والتي تأتي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمحور الدفاع والخارجية والداخلية، بجانب التعريف بالشباك الموحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل ببعضها، وكذلك التوعية بأهمية "فترة التجنيد الإلزامي" وتنمية روح الواجب الوطني بين شباب المصريين بالخارج خلال ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث.

وحول نتائج محور الإسكان والصناعة والاستثمار، أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء وحدة خاصة بخدمة المستثمرين المصريين بالخارج، في مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، والتوسع في طرح مجمعات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في مختلف المحافظات وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني، وكذلك الترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعي ودعم استثمار المصريين بالخارج في الوطن.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة أن النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ستضم ممثلين عن الكيانات والجاليات المصرية بالخارج حول العالم، للاستماع لمقترحاتهم والعمل على حل مشكلات المصريين بالخارج.