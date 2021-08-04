شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد بعد قليل مشروع صومعة أبو صوير بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل مشروع إنشاء صومعة أبو صوير بالإسماعيلية، فى إطار جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وتبلغ تكلفة مشروع صومعة أبو صوير 150 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 12 شهر .

ومن المقرر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأربعاء، رفع العلم على أحدث قاطرتين بالأسطول البحرى بقناة السويس وتدشين إحدى الكراكات الجديدة.