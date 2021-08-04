شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 24 عامل في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 24 عاملًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق "العين السخنة - السويس"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ.

تلقي اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، بتصادم أتوبيس، تابع لإحدى الشركات، يقل عمال، مع سيارة نقل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق "العين السخنة - السويس"، وأصيب خلال الحادث 24 عاملًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف باسماء المصابين