شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 19 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظات "الإسماعيلية– القليوبية– الجيزة- الأقصر- أسوان – شمال سيناء"، اليوم الأربعاء، توزيع 19 طنا من لحوم صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

ومن المقرر أن يتم توزيع لحوم الأضاحى في الـ 6 محافظات بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الأقصر – أسوان – شمال سيناء" و3 أطنان لمحافظة القليوبية و2 طن لمحافظتي "الإسماعيلية – الجيزة".

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 230 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات بالوزارة تشدد على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.