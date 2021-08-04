شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: محطات التوليد لم تتأثر بارتفاع الحرارة نتيجة انتظام أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات توليد الكهرباء لم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، موكدا أنه لا توجد أى محطة خارج الخدمة وجميع المحطات تعمل بكامل طاقتها وبأعلى كفاءة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن استقرار الأوضاع بمحطات توليد الكهرباء ترجع إلى انتظام أعمال الصيانة الدورية التى تحرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على تنفيذها فى موعدها، ووفقا للجدول الزمني لأعمال الصيانة الدورية، موضحا أن من بين أسباب استقرار المحطات وعدم تأثرها بارتفاع درجات الحرارة هو تنوع المحطات وتنوع مصادر الطاقة.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه لأول مرة فى مصر يصل الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء مساء أول أمس الاثنين إلى 33 ألف ميجا وات، وبلغت القدرات المتاحة على الشبكة 45 ألفا و150 ميجا وات.