شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البصل الواجب مراعاتها خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر اغسطس.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:



إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الابيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلى أو جيزة 20 بالوجه البحرى ومصر الوسطى.

2- يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % فى أرض المشتل.

3- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 200 كجم سوبر فوسفات احادى / فدان او 4 شكارة سوبر فوسفات احادى / فدان وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.

4- اتجاه التخطيط من بحرى الى قبلى .

5- معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة فى احواض ، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط أو مصاطب .

6- إجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم ولاتترك الأرض تتشقق على البادرات وحتى يتم اكتمال الأنبات .

7- اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الزراعة.



(ب) إنتاج البصل من البصيلات:

8- اختيار الارض الملائمه لانتاج البصل من البصيلات ويراعى فيها خلوها من أمراض التربه ( العفن الابيض - الجذر القرنفلى )

9- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة او قبل الحرثة الثانية بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات احادى / فدان اى 3 -4 شكاير سوبر فوسفات احادى / فدان وتسوى جيدا .

10- يتم التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين ويتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية والمسافة بين النباتات 7-10 سم . او يتم الزراعة فى سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين والمسافة بين النباتات 7-10 سم

11- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلى الى بحيرى وتتم الزراعه على الريشتين الشرقيه والغربيه

12- التاكد من ان البصيلات عبارة عن الصنف جيزه 6 محسن أو جيزة أبيض

13- التأكد من ان البصيلات ذات قطر من 8 مم الى 16 ملم

14- يحتاج الفدان الى حوالى 250 كجم من البصيلات

15- تزرع البصيلات على عمق 2-3 سم على الريشتين الشرقية والغربية فى وجود الماء اوفى الأرض وهى جافة

16- يراعى اجراء رية المحاياه بعد اسبوع او حسب حالة الأرض حتى تسرع من عملية انبات البصيلات

70- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم ازوت / فدان نترات النشادر بعد 21 يوم من الزراعة.

ج) الابصال المخزنة:

18- يجب فرز الابصال في المخازن

واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.