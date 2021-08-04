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تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البصل الواجب مراعاتها خلال شهر أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر اغسطس.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
 

إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الابيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلى  أو جيزة 20  بالوجه البحرى ومصر الوسطى.

2- يجب ألا تزيد  نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % فى أرض المشتل.

3- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 200 كجم سوبر فوسفات احادى / فدان او 4 شكارة سوبر فوسفات احادى / فدان  وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X  4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.

4- اتجاه التخطيط من بحرى الى قبلى .

5- معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة فى احواض ، 30 كجم/فدان  فى حالة الزراعة فى خطوط  أو مصاطب .

6- إجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم ولاتترك الأرض تتشقق على البادرات وحتى يتم اكتمال الأنبات .

7-  اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان او  100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الزراعة.  
 

(ب) إنتاج البصل من البصيلات:

8- اختيار الارض الملائمه لانتاج البصل من البصيلات ويراعى فيها خلوها من أمراض التربه ( العفن الابيض -  الجذر القرنفلى )
9- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة او قبل الحرثة الثانية بمعدل 150  كجم سوبر فوسفات احادى / فدان اى 3 -4 شكاير سوبر فوسفات احادى / فدان  وتسوى جيدا .
10- يتم  التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين ويتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية  والمسافة بين النباتات 7-10 سم . او يتم الزراعة فى سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين  والمسافة بين النباتات 7-10 سم
11- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلى الى بحيرى وتتم الزراعه على الريشتين الشرقيه والغربيه
12- التاكد من ان البصيلات عبارة عن  الصنف جيزه 6 محسن أو جيزة أبيض
13-  التأكد من ان البصيلات ذات قطر من 8 مم الى 16 ملم
14- يحتاج الفدان الى  حوالى 250 كجم من البصيلات 
15- تزرع البصيلات على عمق 2-3 سم على الريشتين الشرقية والغربية فى وجود الماء اوفى الأرض وهى جافة
16-  يراعى اجراء رية المحاياه بعد اسبوع او حسب حالة الأرض  حتى تسرع من عملية انبات البصيلات
70-  يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم ازوت / فدان نترات النشادر بعد 21 يوم من الزراعة.  
ج) الابصال المخزنة:
18- يجب فرز الابصال في المخازن
 واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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