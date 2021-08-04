شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. تعرف على موعد ظهور نتائج الطلاب بتجارة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الكلية إلى أنه سيتم إعلان نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب يومى الأربعاء والخميس المقبلين على التليفون ، وبدء من يوم الجمعة المقبل على الموقع الإلكترونى المعروف بنظام جامعة عين شمس الاليكترونى
ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الفرقة الثانية جميع الشعب يومى الأحد والاثنين المقبلين على التليفون ، ويوم الثلاثاء المقبل على الموقع الإلكترونى ، بينما يتم إعلان نتائج الفرقة الثالثة لجميع الشعب يومى الأحد والاثنين 15 و 16 أغسطس على التليفون ، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس على الموقع الإلكترونى.
ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لجميع الشعب يومى الخميس والجمعة 19 و 20 أغسطس على التليفزيون ، ويوم الأحد 22 أغسطس على الموقع الإلكترونى.
وأكدت الكلية على الطلاب التأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الاليكترونى وسداد المصروفات الدراسية حتى يتثنى لهم معرفة النتيجة.