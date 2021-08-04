شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. تعرف على موعد ظهور نتائج الطلاب بتجارة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس ، عن موعد إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس لجميع الشعب العام الجامعى 2020/2021 .

وأشارت الكلية إلى أنه سيتم إعلان نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب يومى الأربعاء والخميس المقبلين على التليفون ، وبدء من يوم الجمعة المقبل على الموقع الإلكترونى المعروف بنظام جامعة عين شمس الاليكترونى

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الفرقة الثانية جميع الشعب يومى الأحد والاثنين المقبلين على التليفون ، ويوم الثلاثاء المقبل على الموقع الإلكترونى ، بينما يتم إعلان نتائج الفرقة الثالثة لجميع الشعب يومى الأحد والاثنين 15 و 16 أغسطس على التليفون ، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس على الموقع الإلكترونى.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لجميع الشعب يومى الخميس والجمعة 19 و 20 أغسطس على التليفزيون ، ويوم الأحد 22 أغسطس على الموقع الإلكترونى.

وأكدت الكلية على الطلاب التأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الاليكترونى وسداد المصروفات الدراسية حتى يتثنى لهم معرفة النتيجة.