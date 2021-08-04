شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها من 8.30 صباحا لـ3 عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بيانا لها عن قطع المياه اليوم الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصيلحة وميت خاقان من نفس اليوم لغسيل الشبكة.

وطالب البيان أهالي مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان وأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن كانت موجودة بالشبكة.

ونظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 23-5-2021 حتى 27-5-2021؛ تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وأشار الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى وصقل مهارات العاملين، والتى شملت تنفيذ برنامج المسار الوظيفي عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات والمسار الوظيفي الإدارى - مدير إدارة.

وذكر أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ دورات تدريبية عن الدفاع المدنى والحماية المدنية بمقر مركز تدريب إدارة الحمايه المدنية بشبين الكوم، وكذلك دورة تدريبية عن أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية أساسى ومتقدم بمقر مركز تدريب المؤسسة الثقافية العماليه .