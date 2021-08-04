شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء عن صيام أول السنة الهجرية: يجوز التطوع بصيام غرة شهر المحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هو حكم صيام أول السنة الهجرية؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، ونشرت إجابته عبر موقعها الإلكترونى، حيث أكدت الدار أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم، الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية.







التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجريةكما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال: "هل يجوز التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية؟"، حيث أكدت الدار أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها. استطلاع هلال رأس السنة الهجرية التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1443 هجرياً بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الاثنين 9 أغسطس، ووفقا لقرار مجلس الوزراء بأن العطلة الرسمية لمناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع يوم معين من الأسبوع تنتقل إلى الخميس المقبل، لذلك من المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الاثنين 9 أغسطس إلى الخميس 12 أغسطس 2021.

يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية)، وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى ، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمرفى كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق، وأشار البيان إلى أنه بذلك تكون غرة شهر المحرم 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 9/8/2021 م.