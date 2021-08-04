شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الرضاعة الطبيعية تحمى الرضع من الإصابة بالأمراض المزمنة خاصة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تحمي الرضع من الإصابة بالأمراض المزمنة خاصة السكر في سن متقدم من عمرة .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخطوات الخاصة بالرضاعة الصحية والتى تضمنت ملامسة الأم للطفل عقب ولادته وإرضاعه كلما رغب في النهار والليل والامتناع عن إعطائه الأغذية البديلة عن لبن الأم ولو حتى الماء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.