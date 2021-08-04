شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول لدفعة جديدة بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكلية الإكليريكية بالقاهرة (الأنبا رويس)، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين للعام الدراسى 2021 / 2022 بالنظامين النهارى والمسائى للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

وفُتِح باب تقديم مستندات طالبي الدراسة فى القسم النهارى بداية من أمس الاثنين ويستمر حتى الثلاثاء 17 أغسطس، بينما يبدأ للقسم المسائي من يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس حتى الجمعة 17 سبتمبر.



الكلية الإكليريكية

وتعتبر الكلية الإكليريكية إحدى المؤسسات التعليمية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع يضم 4 قاعات للدروس (مدرجات) إلى جانب جناح الإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس (حجرة لكل قسم)، وكذلك معمل خاص للغات على أحدث طراز ومعمل للحاسب الآلى، كما يضم كنيسة على اسم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس.