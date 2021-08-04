شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض الأوكازيون الصيفى 2021 لليوم الثالث بتخفيضات تصل لـ40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عروض الأوكازيون الصيفى عام 2021 لليوم الثالث وتستمر لمدة شهر، حيث يكون لكل محل أسبوعان، وعلى من يريد المشاركة التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وتصل التخفيضات فى المتوسط إلى ما يقرب من 30 و40%.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون الصيفى، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.