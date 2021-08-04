مصادرة 1.2 طن كبدة فاسدة بحوزة مالك ثلاجة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت مأمورية من شرطة التموين والتجارة القبض على المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وضُبط بحوزته 1,24 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

المتهم كان بصدد طرحها المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.