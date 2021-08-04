"هالة" تطلب الخلع: "حلقلي شعري وأنا نايمه.. وطردني بهدوم البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هالة" ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلع الخلع من زوجها "سعيد. ك" 33 سنة، مبررة طلبها "حلقت لجوزي بعد تعافيه من المخدرات.. افتكرني بانتقم منه وحلقلي شعري وأنا نايمة".

تروي "هالة" تفاصيل زواجها، قائلة، : "تعرَّفت على زوجي عن طريق أحد الأقارب وبعد قصة حب استمرت سنة، تقدم "سعيد" لخطبتي، ووافق الأهل لمعرفتهم أهله، وبعد سنة ونصف من الخطبة تم الزفاف، وانتقلنا إلى عش الزوجية".

وأضافت الزوجة "لم يرزقني الله بطفلتي التي حملت بها وقتها علمت بأن زوجي كان سببًا أساسيًا في ذلك، بسبب ضربه وإهانته غير المتوقعة".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها أراد التعافي من تعاطي المخدرات، فاحتجز نفسه في غرته لمدة أسبوع، وحاولت مساعدته فـ"حلقت شعره أثناء نومه" ليشعر بالراحة النفسية، لكنه اعتقد أن تقصد استفزازه " فحلق شعرها أثناء نومها.. وطردها بملابس البيت في الشارع".

ولفتت الزوجة إلى أنه حاول مصالحتها كثيرًا فرفضت وطالبته بالطلاق فرفض، ولجأت لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 385 لسنة 2020 ومازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.