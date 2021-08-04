نشرة الحوادث.. حركة تنقلات لرؤساء المباحث وقرار جديد بقضية "الآثار الكبرى" ووفاة أمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة

اعتمد اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة حركة تنقلات رؤساء المباحث.

8 سبتمبر.. الحكم في أمر التحفظ على أموال علاء حسانين وحسن راتب بقضية "الآثار الكبرى"

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز الحكم في أمر النائب العام الصادر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى" لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

كواليس المشهد الأخير لأمريكي رفقة صديقته داخل فندق بالهرم

منذ 3 أيام حضر سائح أمريكي وصديقته العجوز إلى أرض المحروسة. حطت رحالهما في فندق شتيجنبرجر الهرم بمنطقة الرماية في الهرم قبل أن يفارق الحياة داخل غرفتهما.

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية "التخابر مع داعش"

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكة حديد رمسيس في القاهرة.

مصرع طفل في حادث سير بالبدرشين

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بين سيارة، وتوك توك بالبدرشين، أثناء ذهابه إلى الحضانة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.