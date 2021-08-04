الصحة تنشر صورًا لأول طفلة تحصل على علاج ضمور العضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، صورًا لأول طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، جرى حقنها بالعلاج الچيني داخل مركز مستشفى معهد ناصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

وقالت الوزارة عبر حسابها على فيسبوك، الثلاثاء: "تستعد لاسترجاع ابتسامتها والاستمتاع بطفولتها".

وجرى استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل ٤٨ ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت ( صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقي الطفلة العلاج.

وقالت الوزارة إن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.