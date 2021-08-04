بسبب الحر الشديد.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر أغسطس وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

محمد يوسف

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