مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق الهلال السعودي من النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قامت شركة مصر للطيران بتشغيل رحلة خاصة على متن طائرة الشركة رقم MS 3201 ، طراز البوينج B737-800 لنقل بعثة فريق الهلال السعودي من مدينة سالزبورغ بالنمسا، عقب انتهاء معسكره التدريبي استعدادا للموسم الجديد، بعد حصوله على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الأخير.

وأنهى فريق عمل الرحلات الخاصة بمصر للطيران جميع الإجراءات، لسفر فريق نادي الهلال السعودي في الاتجاهين سواء في رحلة الذهاب يوم ١١ يوليو، رحلة رقم MS3200 أو رحلة العودة يوم ١ أغسطس الحالي.

وأبدى فريق نادي الهلال السعودي سعادته على طائرات مصرللطيران، لما تتميز به من رفاهية وتطور، ونظرًا لما لمسه النادي السعودي من ترحاب.