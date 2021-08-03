شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة تقليص زمن التقاطر بالخطين الأول والثانى لمواجهة الزحام × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة المترو لتقليص زمن التقاطر بين قطارات الخطين الأول والثانى لمواجهة الزحام بهما وتقليل التكدسات التي تشهدها في أوقات الذروة، ويقدم الخليج 365 في 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة خلال التقرير التالى:

1ـ تنفيذ الخطة سيتم من خلال شراء قطارات جديدة لزيادة عدد أسطول قطارات كل خط.

2ـ شركة المترو ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت على شراء 6 قطارات جديدة لصالح الخط الثانى.

3ـ قطارات الخط الثانى ستوردها شركة هونداى روتم الكورية وبدأ توافدها على دفعات شهرية ومخطط وصولها بالكامل قبل نهاية العام الجارى.

4ـ قطارات الخط الثانى الجديدة تكلفتها تصل إلى 130 مليون دولار بالإضافة 63 مليون جنيه مصري.

5ـ بعد وصول القطارات الـ 6 سيصل عدد القطارات الجديدة المكيفة لـ 10 قطارات من إجمالى 45 قطارا بالخط الثانى.

6ـ مخطط شراء 55 قطارا لصالح الخط الأول بما سيساهم في تقليل تكدس الركاب.

7ـ جار إنهاء إجراءات السابقة لطرح شراء القطارات الجديدة للخط الأول من إعداد كراسة مواصفات وشروط وتمويل التمويل اللازم.