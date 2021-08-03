شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط إرهابيين اثنين ومنصة لإطلاق الصواريخ فى ثلاث مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الامنى العراقى، مساء اليوم الثلاثاء، عن القبض على إرهابيين اثنين ومنصة لإطلاق الصواريخ وأعتدة فى كركوك وديالى وسامراء.

وذكرت الخلية - فى بيان - أنه "بعمليات نوعية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع (قسم استخبارات المقر المتقدم فى كركوك- قيادة عمليات سامراء- شعبة استخبارات الفرقة الأولى) تم من خلالها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما فى سيطرة K1 مدخل محافظة كركوك، والآخر فى سيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى كان يروم الدخول إلى ناحية يثرب بصلاح الدين"، مؤكدة أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت أن "الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الأولى تمكنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها، بالإضافة إلى 75 إطلاقة سلاح ففتكال وحاويات عتاد 14.5 ملم و حشوات دافعة للصواريخ فى منطقة منجل زور نهر ديالى"، مشيرة إلى أنه "تم تسليم الإهابيين إلى جهة الطلب".