شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة لرؤساء المباحث.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت مديرية أمن القاهرة حركة تنقلات رؤساء المباحث، وشملت الحركة تولى المقدم أحمد عاطف مباحث نصر ثانى، والمقدم إسلام مقبل مدينة نصر أول، المقدم محمد محيى لقسم الشروق، المقدم أحمد ماضى لمباحث 15 مايو، والمقدم مصطفى البلتاجى للتجمع الخامس.

وتولى العقيد وائل عرفان مفتش حلوان، والمقدم عويس ريس لشبرا، والمقدم أحمد ابراهيم رئيس مباحث السلام تانى، والمقدم عمرو خاطر مفتش الجنوب، والمقدم أحمد فرج بحلوان، والمقدم محمد السيسى للبساتين، نقل المقدم محمود إسماعيل من المقطم إلى منشأة ناصر، والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث السلام أول.

ونقل المقدم أحمد قدرى لقسم الأزبكية، المقدم محمد على الزاوية الحمراء، والمقدم محمد الشيخ قسم عابدين، المقدم معتز زايد الأميرية، وتم تجديد الثقة فى المقدم أحمد سعيد رئيسا لمباحث السيدة زينب والمقدم كريم البحيرى للمطرية المقدم حسام عشماوى رئيسا لمباحث قصر النيل والمقدم محمد عبدالمنعم لقسم الوايلي.

كما أجرت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حركة تنقلات فى قطاع المباحث، وشملت الحركة تولى العميد وائل الشموتى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة خلفا للعميد طه فودة الذى تولى منصب رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة خلفا للواء حازم الدربى الذى تولى مدير مباحث الجنائية بالقاهرة، وتم تجديد الثقة للعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، والعميد على نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الحديدة.

كما شملت التنقلات داخل المباحث بتعيين العميد عماد أبو ستيت مدير مباحث الآداب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تم تجديد الثقة للعميد وائل نصار مدير مباحث المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تولى العميد محمد عاكف مدير مباحث الأموال العامة خلفا للواء عبدالعزيز سليم الذى تولى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تم تجديد الثقة فى اللواء علاء بشندى مدير العمليات بالقاهرة، كما تم تصعيد اللواء محمد عبدالله النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حيث تولى مدير المباحث الجنائية بالإدارة العامة.